Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatice – Dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 00:30 hodin do 08:50 hodin dne 13. ledna 2018, v ul. Družstevní v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, následkem čehož narazil pravou přední částí vozidla do levé části zde zaparkovaného osobního vozidla Ford Focus, u kterého poškodil levé zpětné zrcátko a dále řidič narazil do levé zadní části dalšího zde zaparkovaného osobního vozidla Škoda Fabia. Dosud neustanovený řidič na místě nezastavil a nehodu neoznámil. Při dopravní nehodě došlo k hmotné škodě na vozidle Ford ve výši zhruba 1 000 korun a na vozidle Škoda ve výši zhruba 30 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace. Veškeré informace k dopravní nehodě, prosím, oznamte na linku Policie České republiky 158 nebo přímo dopravním policistům na telefonní číslo 974 236 254. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

16. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+