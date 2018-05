Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o informace - činy z nenávisti

Žadatel 26. dubna 2018 prostřednictvím datové schránky požadoval za občanskou společnost za rok 2017 incidenty specifické motivem nenávisti a rasové nesnášenlivosti v JIhočeském kraji.

Informace byly žadateli poskytnuty ve všech požadovaných případech:

Na různých místech ve městě Vimperk v době od 13:30 hod. do 17:00 hod. dne 16. března 2017. Pachatel při pohybu po městě Vimperk napadal slovně osoby romského původu, a to slovy: "černý smradlavý kurvy", "cikáni do plynu", "tahle země je naše", "co tady děláte vy černý mrdky, proč tady děláte bordel". Pachatel – muž ve věku 38 let, státní příslušnost Česká republika; objekt napadení – veřejný zájem. Věc byla kvalifikována jako trestné činy Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle ustanovení § 355 odst. 1 písm. a, b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), Výtržnictví podle ustanovení § 358 odst. 1. trestního zákoníku a Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle ustanovení § 405 trestního zákoníku; ukončena byla návrhem na podání obžaloby.

Sport bar u dvou Čápů, náměstí Trhové Sviny v době od 03:00 hod. do 03.40 hod. dne 3. září 2017. Pachatel v baru před nejméně 5 osobami, opakovaně vztyčil pravici do výše očí s rovně nataženými prsty s doplňujícím slovním projevem – výkřikem hesla – „Sieg Heil“. Muž pachatel ve věku 49 let, státní příslušnost Česká republika; objekt napadení – veřejný zájem. Věc byla kvalifikována jako trestný čin Projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka podle ustanovení § 404 trestního zákoníku; zpracována ve Zkráceném přípravném řízení podle ustanovení § 179a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), Okresní soud v Českých Budějovicích vydal trestní příkaz podle § 314e odst. 1 trestního řádu.

Obec Dolní Záhoří v době od 12:00 hod. dne 6. září 2017 do 10.30 hod. dne 14. září 2017. Pachatel napsal na zeď drážního domku „smrt cikánům“, pachatel je neznámý, objekt napadení – veřejný zájem. Věc byla kvalifikována jako trestný čin Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle ustanovení § 355 odst. 1. písm. a) trestního zákoníku; odložena podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu, Okresní státní zastupitelství Písek.

Prachatice, ulice Česká , v době 18.24 hod. dne 6. prosince 2016. Pachatel v rámci diskuze u příspěvku na facebooku se vyjádřil slovy "Nehažte cikány do jednoho pytle, ale rovnou do plynu. Pachatel – muž ve věku 23 let, státní příslušnost Česká republika; objekt napadení – veřejný zájem. Věc byla kvalifikována jako trestný čin Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ustanovení § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a trestního zákoníku; ukončena byla návrhem na podání obžaloby, spisová značka Okresního státního zastupitelství Prachatice.

