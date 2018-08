Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatelka zažádala o informace – kopie dokumentů z konkrétních spisů.

Žadatelka podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace (kopie dokumentů) z konkrétních spisů, cituji:

„Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Žádám o informace, a to poskytnutím kopií (scanů) dokumentů tvořících „spisy“

Č. j….

Č. j. …

kromě listin, které jsem do spisů dodala já sama.

Mám za to, že ve věci není dána výluka ust. § 11 odst. 6 InfZ.“

Povinný subjekt obdrženou žádost posoudil a tímto Vám poskytuje požadované informace. Jedná se o elektronický obraz dokumentů ze spisů vedených pod č. j. … (soubor s názvem „….pdf“) a č. j. … (soubor s názvem „….pdf“). Jelikož obsahem poskytnutých dokumentů jsou i osobní údaje a projevy osobní povahy, byla v souladu s § 8a InfZ provedena částečná anonymizace textu.

Neposkytnutí anonymizovaných údajů je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (vedeno pod č. j. …).

