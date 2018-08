Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace k dopravním nehodám.

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace k dopravním nehodám, cituji:

„…žádá poskytnutí informace o dopravních nehodách ve smyslu § 47 zákona č. 361/2000 Sb., které byly útvarům a orgány Policie České republiky ohlášeny na silnici I/56 v úseku začínajícím od křižovkatky silnice I/56 s ulicí Erbenova na území Statutárního města Opava a končícím u dopravní značky označující obec Opava, Malé Hoštice, a to za období od 6.5.2014 do dnešního dne.

Žadatel u každé této dopravní nehody žádá uvést:

a) místo a čas dopravní nehody,

b) typ vozidel nebo účastníků provozu na pozemních komunikací zúčastněných na dopravní nehodě (např. osobní automobil do 3,5 t, nákladní automobil nad 3,5 t, autobus, traktor nebo jiné zemědělské vozidlo, drážní vozidlo trolejbusu, cyklista, chodec)

c) příčinu zavinění dopravní nehody (např. zavinění řidičem motorového vozidla, řidičem nemotorového vozidla, chodcem, zvířetem, jiným účastníkem silničního provozu, závadou komunikace, technickou závadou vozidla, jiné zavinění),

d) následek nehody (např. škoda na zdraví, škoda na vozidle, škoda na pozemní komunikaci nebo na majetku třetí osoby).“

Povinný subjekt žádost posoudil a po zjištění, k jaké věci se Vaše žádost vztahuje, konstatoval, že lze poskytnout k bodům a) až d) následující informace.

Pro komplexnost odpovědi je nutno uvést, že Policie České republiky (dále jen „policie“) eviduje prověřované dopravní nehody podle kilometru dané komunikace, nikoliv pouze vybranou část komunikace, jak je požadováno ve Vaší žádosti. Dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací. Poskytnutí statistických údajů za jednotlivé úseky v rámci silnice I/56 by bylo právě takovým vytvářením nových informací, neboť by se už nejednalo o běžné vyhledávání v informačních systémech policie, ale o nové zpracování analytických dat. Taktéž detailní informace o roztřídění podle typu vozidel účastníků dopravních nehod, jak je uvedeno v žádost, cituji: „…typ vozidel nebo účastníků provozu na pozemních komunikací zúčastněných na dopravní nehodě (např. osobní automobil do 3,5 t, nákladní automobil nad 3,5 t, autobus, traktor nebo jiné zemědělské vozidlo, drážní vozidlo trolejbusu, cyklista, chodec)“, policie ve svých informačních systémech v požadované formě neeviduje. Dotaz je tak specificky zaměřen, že pro získání takových informací by bylo zapotřebí nejen provést detailní rozbor dat z informačních systémů policie, který je již mimo rámec InfZ, ale vždy zároveň individuálně posuzovat každou dopravní nehodu a všechny účastníky dopravní nehody. V podstatě se tedy jedná o vytváření nové informace, k čemuž povinný subjekt není z titulu tohoto zákona nejen povinen, ale ani oprávněn. Vzhledem k výše uvedenému Vám v příloze č. 1 - Výpis dopravních nehod, poskytujeme požadované informace ve formátu, v jakém jsou evidovány. Příloha č. 1 obsahuje všechny dopravní nehody šetřené Policií ČR v okrese Opava na silnici I/56. Výpis obsahuje kilometr nehody, typ vozidel účastníku, toto rozlišení je provedeno podle položky „id_vozidla“ a další rozlišení nehody (např. následek nehody). Příloha č. 2 – Položky statistiky, obsahuje vysvětlení rozdělení položek v příloze č. 1.

Dále v tabulce uvádíme celkový počet nehod a zranění za období od 1. 1. 2014 do 26. 7. 2018.

rok celkový počet

nehod těžké zranění lehké zranění usmrceno 2014 89 9 86 3 2015 107 15 77 2 2016 97 5 50 0 2017 119 3 96 0 2018 (do 26. 7.) 47 12 55 0

Zdroj: Policejní prezidium České republiky - Evidence dopravních nehod

Obecně lze doplnit, že přehlednější výstupy lze získat na stránce www.jdvm.cz, kde je možné pod odkazem „Statistika nehod v mapě“ – „Statistické vyhodnocení v silničním provozu v zadané lokalitě“ - označit pouze vybranou část komunikace, časový úsek a nehodovost se podle zadaných podmínek vyhodnotí.

vytisknout e-mailem Google+