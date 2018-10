Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

SVITAVSKO - Pomozte nám řádně objasnit děj dopravních nehod.

V prvním případě se jedná o dopravní nehodu, která se stala 19. května kolem půl 9 večer na silnici II/359 ve směru od Budislavi na Proseč. Zde dvaadvacetiletý řidič nezvládl řízení osobního automobilu a havaroval vpravo mimo vozovku, kdy zavadil bočně o jeden vzrostlý strom a do druhého narazil čelně.

V případě této nehody hledáme muže, který měl na místě zastavit a místo dopravní nehody zajišťovat do příjezdu policejní hlídky. Podle nám dostupných informací by se mělo jednat o člena dobrovolných hasičů. Bližší informace k němu bohužel nemáme. Pokud by jste měli informace k této osobě, sdělte nám je na telefonní číslo 974 578 910.

Ve druhém případě mělo dojít k dopravní nehodě mezi 19. záři v době od 21:00 hod do 15:00 hod dne následujícího. Tato událost se stala na ulici Na Vějíři, před domem čp. 10 ve Svitavách. Zde měl doposud neznámý pachatel nezjištěným způsobem poškodit zaparkované vozidlo zn. Nissan X-Trail a z místa odjet. Způsobenou škodu jsme odhadli na 10.000 korun.

I zde hledáme svědky této nehody. Pokud máte jakékoli informace, které by nám pomohli řádně objasnit děj uvedené nehody, tyto rádi přijmeme na telefonu 974 578 254 nebo je můžete sdělit osobně skupině dopravních nehod Svitavy. Za Vaši spolupráci předem děkujeme.

10. října 2018

por. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

