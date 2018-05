Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Záchrana života

Strakonice – Z bytu se valil hustý černý dým. (hl. schránka 974 237 116)

Policisté dne 21. května 2018 před 9 hodinou dopoledne přijali na tísňovou linku 158 oznámení, že hoří byt v domě v ulici Bahenní ve Strakonicích. Na místo jako první dorazila hlídka Obvodního oddělení Strakonice ve složení prap. Tomáš Pěsta, pprap. Pavel Nečas, nstržm. Josef Hron, která již po příjezdu k domu viděla, jak z oken bytu nejvyššího patra vychází hustý černý dým a na balkoně je uvězněna tříčlenná rodina. Policisté neváhali a běželi do domu, k hořícímu bytu.

Prostory bytu zachvátily plameny a hustý dým. Policisté museli jednat rychle, neboť byl ohrožen život a zdraví přítomných osob. Proto ještě před příjezdem hasičů vykopli dveře a s velkou opatrností vstupovali do zadýmeného bytu. Z obývacího pokoje šlehaly plameny, které se rychle šířily. Policisté do bytu vstupovali s hasicími přístroji, které použili z chodby domu a co nejrychleji se snažili požár dostat pod kontrolu. Z bytu se valil hustý černý kouř, který komplikoval zásah a znemožňoval vstup do dalších místností. Požár se zasahujícím policistům dařil eliminovat pomocí hasicích přístrojů až do doby, kdy na místo dorazili profesionální hasiči, kteří plameny dohasili. Ti za pomoci dýchacích masek následně vyvedli ohrožené osoby do bezpečí. Jednalo se o 21letou ženu, 20letého muže a dvouleté dítě. Všechny osoby včetně policistů ošetřili záchranáři. U domu zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Po uhašení provedli policisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičského záchranného sboru ohledání místa požáru. Příčina požáru zůstává v šetření. Škoda způsobená požárem je vyšetřovatelem odhadnuta na 700 000 korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

22. května 2018

