Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Za zboží se jim platit nechtělo

OLOMOUC - Mohou skončit až na tři roky za mřížemi.

V pondělí 23. dubna 2018 v odpoledních hodinách jsme prostřednictvím dispečera Městské policie Olomouc přijali oznámení o tom, že v jednom z olomouckých nákupních center byla při krádeži přistižena 20letá žena z Olomoucka. Do kabelky si uschovala drogistické zboží (dva krémy) ze 415 korun a prošla přes pokladnu, aniž by je zaplatila. Tam byla zadržena ostrahou prodejny a předána přivolaným strážníkům. Ti ji následně předali policistům. Policisté zjistili, že mladá žena byla v nedávné minulosti za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzena a potrestána. Nyní jí za trestný čin krádež, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.

Ze stejného trestného činu je podezřelý také 20letý muž z Olomoucka, který byl v pondělí 23. dubna 2018 navečer přistižen při krádeži v jednom z olomouckých nákupních center. Za opasek kalhot si schoval láhev alkoholu za 319 korun a prošel přes pokladnu bez zaplacení. Tam byl zadržen ostrahou prodejny. Zboží bylo nepoškozené vráceno do prodeje. I v tomto případě policisté zjistili, že mladý muž byl v nedávné minulosti za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán.

por. Mgr. Irena Urbánková

24. dubna 2018

