Za svou zapomnětlivost draze zaplatil

ZLÍNSKO: Co bylo v zapomenuté tašce?

Velmi drahou zkušenost má za sebou šestasedmdesátiletý muž ze Zlína, který po nákupu zapomněl jednu z nákupních tašek u svého auta. Když si na ni vzpomněl, bylo už pozdě. V tašce bylo mimo jiné téměř čtyřicet tisíc korun.

Senior ze Zlína jel na nákup do jednoho z místních supermarketů. Veškeré nakoupené zboží uložil do několika nákupních tašek a vozidlem je dovezl ke svému bydlišti. U domu zavolal dceru, aby mu s nákupem pomohla a společně odnesli do bytu několik tašek. Jednu z nich, která byla u auta přikrytá oblečením, však zapomněli venku. Když si na to muž po několika minutách vzpomněl, utíkal ke svému vozidlu, ale taška už tam nebyla. Kromě nákupu v ní zůstala také pánská příruční taška s doklady, třiceti tisíci korunami a asi 200 – 300 EUR.

Zlínští policisté přijali oznámení o krádeži tašky ve středu před polednem. Případ šetří jako podezření z trestného činu krádež. V případě vypátrání pachatele a jeho odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

4. ledna 2018, nprap. Monika Kozumplíková

