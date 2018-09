Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Za opakované řízení vozidla se dostal mladý muž do vazby

STŘÍBRO – Mladík řídil opakovaně vozidlo, přesto, že to měl několikanásobně zakázané. Soudu již došla trpělivost.

Tachovský policejní komisař zahájil minulý týden ve středu, tj. 12. září, trestní stíhání 24letého muže, kterého obvinil ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dotyčného totiž kontrolovala v uvedený den v ranních hodinách hlídka stříbrských policistů v obci Stříbro v Nádražní ulici jako řidiče vozidla značky Peugeot. Při kontrole policisté zjistili, že dotyčný má několik vyslovených zákazů řízení, kterým v roce 2015 předcházelo pozbytí řidičského oprávnění v důsledku opakovaného porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích, čímž dotyčný dosáhl dvanácti bodů v bodovém hodnocení řidičů. Mladý muž však to, že nesmí řídit, nerespektoval a opakovaně si usedal za volant a řídil. Na přelomu roku 2016 a 2017 jej na Stříbrsku policisté kontrolovali čtyřikrát. Na základě toho vydal městský úřad začátkem února 2017 rozhodnutí, kterým mladíkovi zakázal řídit všechna motorová vozidla do října letošního roku. Ani to však dotyčného od řízení neodradilo, a tak jej policisté v průběhu konce března a počátku dubna loňského roku přistihli opakovaně při řízení vozidla. V tomto případě bylo jednání mladého muže kvalifikováno jako pokračující přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a tak mu soud trestním příkazem uložil mimo jiné trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 36 měsíců, tedy do července roku 2020. Muž ani tento zákaz nerespektoval a ve druhé polovině června letošního roku jej ve Stříbře zastavila policejní hlídka. Za opětovný přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání byl muž soudem potrestán mimo jiné zákazem činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho roku, tedy od července 2020 do července 2021. Tomu, že dotyčný opakovaně páchá stejnou trestnou činnost, ačkoliv za ni byl již dvakrát pravomocně odsouzen, nasvědčuje i to, že je v tuto dobu za další takový skutek trestně stíhaný. Státní zástupce proto s ohledem na opakování trestné činnosti akceptoval podnět policejního komisaře k návrhu na vzetí obviněného do vazby, kam jej soud 14. září letošního roku také poslal.



por. Bc. Dgmar Jiroušková

19. 9. 2018

