Za jízdy havarovala s autem na bok

ORLICKOÚSTECKO – Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Rychlost, mokrá vozovka a smyk vozidla, tak by se v krátkosti mohla vylíčit včerejší dopravní nehoda mezi Ústím nad Orlicí a Dolní Dobroučí.



Pětadvacetiletá řidička jedoucí v osobním vozidle značky Škoda Felicia pravděpodobně nepřizpůsobila včera odpoledne na silnici II. třídy č. 360 rychlost jízdy, v zatáčce na mokré komunikaci dostala smyk, ve kterém přejela na krajnici, a tam se s vozem převrátila na bok. Žena byla převezena na lékařské vyšetření do nemocnice. Dechová zkouška na alkohol vyloučila, že by za kolizí stál alkohol. U felicie jsme na místě pro závady zadrželi osvědčení o registraci vozidla. Škoda je předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun.

31. srpna 2018

por. Bc. Lenka Vilímková

tisková mluvčí

