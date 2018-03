Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Za čelním střetem vozidel stál mikrospánek řidiče dacie

ČESKOLIPSKO - Zraněním skončila nehoda, kterou způsobil unavený šofér.

Včera po osmé hodině ráno projížděl 67letý řidič osobního vozidla značky Dacia Logan od Zákup na Českou Lípu, když na přímém úseku před odbočkou na Žizníkov usnul a přejel do protisměru. Zde čelně naboural do osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia Combi jedoucího od České Lípy. Při nebezpečně vyhlížející kolizi utrpěl blíže nespecifikované zranění 43letý řidič octavie, kterého zdravotníci Zdravotnické záchranné služby převezli sanitou do nemocnice v České Lípě. Dechová zkouška u obou řidičů potvrdila, že pod vlivem alkoholu nebyl ani jeden z nich. Hmotnou škodu odhadli policisté na místě na částku 90 000 korun. nabouraná octavie

20. 3. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

