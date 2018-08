Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Z rozčílení málem skočil z okna

PARDUBICE - Polabinští policisté zabránili 32letému muži vyskočit z okna.

Co tomu předcházelo? Téměř obyčejný každodenní telefonát na tísňovou linku, že se sousedé v Prodloužené ulici v Polabinách hádají. Jelikož hlídka jedoucí po mostě P. Wonky díky místní znalosti věděla, o koho se jedná, dojela na místo jako první. V domě byl už klid, dveře bytu otevřel muž, jenž přiznal, že se s partnerkou opravdu pohádal, ale že po policistech nic nežádají.

Do tohoto sdělení vešla žena, která tvrdila, že její partner tam nebydlí, v bytě nemá co dělat a že ho žádá, aby z bytu odešel. Rozčílený muž po chvíli vykřikl: „Už se tady na to můžu vysrat“, rozeběhl se k oknu, otevřel jej a snažil vyskočit na parapet. V ten okamžik ihned zakročili policisté, kteří ho svedli na zem a skoku ze 4. patra mu zabránili.

Muž skončil v péči zdravotníků. Oznámený incident, policisté prověřili a celou událost evidují jako pokus sebevraždy následkem partnerských neshod.

por. Bc. Eva Maturová

tisková mluvčí

16. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+