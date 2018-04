Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z prodejny ukradl jízdní kola

JABLONECKO - Sto tisíc korun byla celková hodnota dvou horských jízdních kol, která včera brzy ráno ukradl dosud neznámy pachatel z prodejny ve Smržovce.

Včera ráno po páté hodině dosud neznámý pachatel po rozlomení vložky bezpečnostního zámku vstupních dveří vnikl do prodejny ve Smržovce v ulici Hlavní, ze které následně odcizil dvě jízdní horská kola – jedno značky Corratec a druhé Ghost – v celkové hodnotě 100.000,- Kč. Pachatel dále na poškození vstupních dveří a bezpečnostního zámku způsobil škodu ve výši 41.000,- Kč. Policisté z Obvodního oddělení ve Smržovce, kteří celý případ nyní šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci. Pachateli tak v případě dopadení za jejich spáchání hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.



12. 4. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+