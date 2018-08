Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z neobydleného domu ukradl čtyři motocykly

JABLONECKO - Neznámý pachatel v Lučanech nad Nisou vnikl do neobydleného domu a ukradl čtyři motocykly.

Dosud neznámý pachatel využil toho, že jeden z domů v Lučanech nad Nisou je neobydlený a po rozbití skleněné výplně okna do něj vnikl. Následně z něho odcizil celkem čtyři motocykly v celkové hodnotě 65.000,-Kč. Jednalo se o motocykly s rokem výroby od roku 1957 do roku 1982 – Jawa Babeta, Jaa typ 356 s přívěsným vozíkem, Jawa 50 a Jawa typ 23. Případ nyní šetří policisté z Obvodního oddělení ve Smržovce, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Pachateli tohoto skutku v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.



21. 8. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

