Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z firmy pomalu mizel kovový odpad

LIBERECKO - Po dobu více jak dvou let si odnášela zaměstnankyně jedné soukromé firmy na Českodubsku domů kovový odpad. Postupně tak odnosila bezmála 800 kg.

Zajímavý případ řešili policisté ve spolupráci s libereckými kriminalisty na Českodubsku. Dlouholetá zaměstnankyně jedné soukromé firmy si vylepšovala svůj měsíční příjem tím, že si po troškách, aby to nebylo tak napádné, a to již od listopadu roku 2015 odnášela ze svého zaměstnání přímo z výrobní haly kovový odpad. Jednalo se o odpad, který vznikal při výrobě měděných dílů se stříbrnou povrchovou úpravou a byl uložen volně v plastových přepravkách u výrobního lisu. Takto po částech potom odpad odnosila domů a zde jej sesypávala do pytle. Po jeho naplnění, v průměru jednou či dvakrát za měsíc, odpad odvážela do jedné liberecké výkupny druhotných surovin. Tuto výkupnu navštívila od roku 2015 ve více jak 50 případech. Tato přivýdělečná činnost procházela ženě přes dva roky. Svému zaměstnavateli tak způsobila žena škodu za bezmála 160 tisíc korun.

Počátkem února letošního roku zahájili českodubští policisté na základě podaného trestního oznámení vedoucím zaměstnancem firmy úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Vedoucí zaměstnanec zjistil, že v jedné liberecké výkupně druhotných surovin se objevuje odpad - tj. odstřižky drahých kovů z jejich firmy. Tuto informaci nakonec potvrdily výkupní lístky. Část odpadu, množství okolo 10,5 kg se podařilo policistům zajistit a zpět vrátit majiteli soukromé firmy. Žena se k této činnosti kriminalisůtm pod tíhou důkazů doznala.

Policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování zahájil v uplynulých dnech proti ženě trestní stíhání pro přečin krádeže. Nyní bude čekat na svobodě, jaký bude verdikt soudu. Ten ji může poslat s ohledem na způsobenou škodu až na pět let do vězení.



16. 4. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

