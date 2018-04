Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Z chalupy vzal i popelnici

NÁCHODSKO - Do ní si zřejmě uložil ostatní lup.

Po dosud nezjištěném pachateli krádeže vloupáním do chalupy v Teplicích nad Metují, Zdoňově, pátrají policisté z obvodního oddělení v Polici nad Metují. Majitelům chalupy v blíže neurčeném období od poloviny ledna do poloviny dubna 2018 v ní řádil zloděj. Po prohledání prostor dílny a kůlny, kam se po rozlomení zámku dostal, nakonec z chalupy odnesl nejrůznější nářadí. Montážní klíče, a ruční i elektrické náčiní s největší pravděpodobností naskládal do plastové popelnice, kterou pak odnesl či odvezl. Majitel svoji škodu vyčíslil na 26 a půl tisíce korun. Policisté po pachateli pátrají.

Pro chataře a chalupáře mají muži zákona každoroční vzkaz: Sezóna začala i pro zloděje, nenechávejte proto v rekreačních objektech zbytečně cenné věci. Svůj majetek tak mějte pod kontrolou, ale pro všechny případy si udělejte fotografickou dokumentaci a mějte uložené pořizovací doklady - pro doložení vlastnictví a hodnoty odcizených předmětů.

por. Mgr. Eva Prachařová

16. 4. 2018 v 15:30

