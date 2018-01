Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z auta ukradl kameru

JABLONEC NAD NISOU - Pachatel poškozením vozidla jeho majiteli způsobil škodu vyšší než byla hodnota odcizené kamery.

V noci z 3. na 4. ledna dosud neznámý pachatel nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří u vozidla Citroen Xsara, které v té době bylo zaparkované v Jablonci nad Nisou v ulici SNP. Z tohoto vozu pachatel následně odcizil kameru včetně paměťové karty v celkové hodnotě 949,- Kč. Poškozením vozidla vznikla jeho majiteli škoda ve výši 1.779,- Kč. Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu krádež, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až dva roky. Případ nyní šetří policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s tímto případem připomínáme několik pravidel, jak „vykradačům“ aut jejich záměr zmařit. V první řadě nenechávat nic ve vozidle. I pro pár drobných mincí, které jsou uložené v přihrádce středového panelu, celá řada pobertů neváhá rozbít okno či vypáčit zámek, čímž samozřejmě majiteli vozu způsobí daleko větší škodu na poškození než na odcizení věcí z interiéru automobilu. Nenechávat otevřená okénka. Zavazadlový prostor při parkování raději vždy vyprázdnit, a pokud je to možné, tak krycí roletu nechávat otevřenou, aby bylo vidět, že se zde nenacházejí žádné cennosti. Mnoho policistů doporučuje nechávat otevřené i uzavíratelné přihrádky, kdy je pouhým nahlédnutím vidět, že zde není nic, co by se dalo odcizit.

Je pouze na majiteli či provozovateli vozidla, jak investuje do zabezpečovacích prvků vozidla, ovšem i zdánlivé maličkosti při parkování vozidla mohou přispět k tomu, aby se jejich vůz nestal terčem zájmu pachatelů majetkové trestné činnosti. AUTO TOTIŽ NENÍ TREZOR!





8. 1. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

