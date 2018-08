Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zemřeli na cestě domů po noční směně

ČESKOLIPSKO - Řidiči nepodceňujte únavu za volantem !

Dopravní policisté územního odboru Policie ČR Česká Lípa se obracejí na řidiče motorových vozidel a zejména pak na ty, kteří bydlí na Českolipsku a pracují v Mladé Boleslavi. Dopravní statistiky vypovídají o tom, že v posledních několika letech zemřelo v osobním vozidle na cestě domů z pracovní noční směny z tohoto města už pět lidí. nehoda květen 2015

V živé paměti ještě máme tragickou dopravní událost z 8. srpna letošního roku, kdy před sedmou hodinou ranní na silnici I/38 v Doksech zahynuli tři lidé poté, co jejich vozidlo vyjelo do protisměru a čelně se střetlo s kaminonem. Nehodu nepřežili 27letý řidič a jeho dvě spolujezdkyně na zadních sedadlech ve věku 23 a 26 roků. Další dva pasažéři z téhož vozidla utrpěli těžká zranění. Jedná se o muže ve věku 26 a 47 roků. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný. Nikdo z pasažérů na zadních sedadlech nebyl připoután bezpečnostním pásem, nejspíš i proto jsou následky nehody tak fatální.

Smrtelné zranění na cestě domů z noční směny utrpěl také 17. října 2016 krátce před sedmou hodinou ranní teprve 20letý řidič osobního vozidla, který na přímém úseku silnice mezi Jestřebím a Zahrádkami vyjel do protisměru přímo pod nákladní vůz s přívěsem naloženým kládami. nehoda říjen 2016

A za chvilkové selhání vlivem únavy zaplatil svým životem v květnu 2015 rovněž 41letý muž, který projížděl osobním vozidlem v půl sedmé ráno po silnici I/38 od Obory na Doksy, když usnul a vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. Svému zranění podlehl po převozu do nemocnice. Jen díky šťastné náhodě jeho dva kolegové, kteří v tento den cestovali z noční směny v Mladé Boleslavi spolu s ním, z nehody vyvázli bez zranění.

Apelujeme proto na řidiče, aby nepodceňovali únavu za volantem. Ti, kteří se necítí být v optimální fyzické kondici, by si měli dělat pravidelné přestávky, a nebo se podle možností nechat vystřídat při řízení vozidla. Mnoho řidičů se domnívá, že nástup mikrospánku dokáže rozpoznat a ubránit se mu, ale opak je pravdou.

Pokud řidiči řídí navzdory pociťované únavě, riskují život svůj i ostatních. nehoda srpen 2018Při mikrospánku mají problémy s koncentrací, klesají jim víčka, ztrácejí kontakt s realitou a na všechny vnější podněty reagují zpomaleně. To vše vede mnohdy k tomu, že takto v podstatě již „neřízené vozidlo“ vybočí vlevo do protisměru a nebo doprava mimo silnici, kde může nabourat do stromu. V obou případech bývají následky tragické.

Velmi důležité také je to, aby se všechny osoby ve vozidle během jízdy připoutaly bezpečnostním pásem. Za jejich nepoužití jim nehrozí jen pokuta v blokovém řízení do 2 000 korun a ve správním řízení do výše 2 500 korun, ale hrozí jim především smrtelné zranění při dopravní nehodě. Statistiky dopravní nehodovosti jsou toho důkazem.

31. 8. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí



