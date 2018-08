Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Výzva svědkům nehod

Bruntál - nehody cyklistů

Bruntálští dopravní policisté žádají možné svědky dopravních nehod, při kterých byli zraněni cyklisté, aby se přihlásili na policii.

Dne 5. 7. 2018 v 11:53 hodin v pravotočivé zatáčce ve směru jízdy od obce Volárna k obci Nová Pláň jela skupinka cyklistů tvořená dospělými osobami a dětmi. Při průjezdu zatáčkou zřejmě nezvládl jeden z cyklistů (ve věku 5 let) řízení, vyjel mimo vozovku, kde havaroval. Po pádu upadl do bezvědomí. Samotný děj havárie nikdo ze skupinky cyklistů neviděl, ale mělo zde projíždět několik vozidel s osádkou, kteří zastavili a poskytovali s ostatními cyklisty pomoc zraněnému chlapci. Ten utrpěl lehká zranění a byl letecky transportován do nemocnice.

Vsouvislosti s touto nehodou policisté žádají veškeré svědky (osádky vozidel), kteří mohli vidět průběh nehody či následně pomáhali zraněnému chlapci, aby je kontaktovali na tel. číslo 974 731 254 nebo na email br.di@pcr.cz.

Dne 12. 7. 2018 v 13:35 hodin v Krnově na Hlavním náměstí u místní pivnice došlo ke střetu dvou cyklistů. Cyklistka ve věku 54 let jela v blízkosti místní pivnice směrem ke kostelu Svatého Martina a na parkovacích místech stála modrá dodávka. V době, když cyklistka projížděla kolem dodávky, tak zpoza ní měl vyjet neznámý cyklista. Došlo ke střetu, po kterém oba účastníci upadli na vozovku. Neznámý cyklista následně z místa nehody ujel. Žena utrpěla lehká zranění, pro která vyhledala ošetření ve zdravotnickém zařízení.

V souvislosti s touto nehodou policisté žádají případné svědky události a cyklistu, aby je kontaktovali na tel. číslo 974 731 254 nebo na email br.di@pcr.cz.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

2. 8. 2018

1 místo střetu cyklistů Krnov 2 místo havárie nezl. cyklisty1

