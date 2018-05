Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

Český Krumlov – Horní Třebonín – Podíval se, co způsobil a z místa nehody odjel.

Policisté z Dopravního inspektorátu PČR v Českém Krumlově se obrací na media a širokou veřejnost s prosbou o pomoc při objasnění průběhu dopravní nehody.

K nehodě došlo dne 25. května krátce po sedmé hodině ranní na silnici I. třídy č. 39 u obce Horní Třebonín blízko společnosti STK KOMAT, kde dosud nezjištěný řidič pravděpodobně s osobním motorovým vozidlem tovární značky VW Passat Combi, anebo VW Touran stříbrné barvy, jel ve směru od Českých Budějovic na Český Krumlov, kdy zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Peugeot a narazil do něj. Vlivem nárazu bylo osobní vozidlo Peugeot odmrštěno do před ním stojícího přívěsu nákladního vozidla. Nezjištěný řidič, vystoupil, podíval se, co provedl, ale věc dále neřešil a následně z místa dopravní nehody odjel směrem na Český Krumlov. Vozidlo VW, jehož řidič nehodu způsobil a z místa nehody odjel, má viditelně poškozenou přední část a na přední části mu chybí znak VW, který po dopravní nehodě zůstal na místě.

Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, avšak škoda na vozidle je značná, dle odhadu přesáhla 100 000 korun.

Žádáme tímto řidiče stříbrného vozu Volkswagen, aby se přihlásil českokrumlovským dopravním policistům. Rovněž žádáme případné svědky uvedené události, kteří by poskytli informace jak k vozidlu, tak i k řidiči, případně kamerový záznam ze svého vozidla, kde by mohl být zachycen průběh uvedené dopravní nehody, nebo pohyb uvedeného vozu a svým svědectvím by pomohli českokrumlovským dopravním policistům uvedenou událost řádně objasnit.

Uvedené informace sdělte prosím dopravním policistům osobně nebo telefonicky na Územním odboru policie Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Tovární 165 nebo na telefonu 974 232 250 či prostřednictvím linky tísňového volání 158.

Za případnou pomoc děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

25. května 2018

