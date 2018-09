Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům DN

České Budějovice - Dopravní policisté žádají o vaši spolupráci.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby nás kontaktovali na Územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588, případně na lince tísňového volání 158.

Dne 31. srpna 2018 v 13:55 hod., v Českých Budějovicích, na ulici Mánesova – Litvinovický most, ve směru k ulici B. Němcové od ulice Na Dlouhé louce, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, měl přejíždět z levého jízdního pruhu do pravého, kdy ohrozil řidičku osobního vozidla tovární značky Škoda Rapid, bílé barvy, která jela od Českého Krumlova. Ta aby zabránila střetu, strhla řízení vpravo, kde narazila do svodidla. Nezjištěný řidič poté odjel směrem k Nemocnici České Budějovice. Případ vyšetřuje nprap. Jiří Červonyj.

Dne 3. září 2018 v 17:30 hod., na silnici III/1567, mezi obcemi Velešín a Svatý Ján nad Malší, u odbočky na Sedlce, jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, ve směru od Svatého Jánu nad Malší, kde přejel do protisměru, přičemž ohrozil řidičku osobního vozidla tovární značky Peugeot, vlivem čehož vjela vpravo mimo komunikace a následně narazila do sloupu telefonního vedení. Poté neznámý řidič z místa ujel. Případ vyšetřuje prap. Bc. Zdeněk Pelech.

Děkujeme za vaše svědectví.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

5. září 2018

