Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyvrácený sloup i dopravní značka

ZNOJEMSKO: Dvě dnešní noční dopravní nehody opilých řidičů.

V noci na dnešek jsme vyjížděli ke dvěma obdobným dopravním nehodám. Obě se staly ve Znojmě a u obou naštěstí nebyl nikdo zraněn. Společné měly především pozitivní dechové zkoušky řidičů na zjištění požití alkoholu před jízdou. K první došlo o půl jedné na ulici Dukelských bojovníků. Jedenačtyřicetiletý muž z Prahy tam najel s osobním vozem VW Golf na středový dělící ostrůvek a vyvrátil dopravní značku. I když si tím prorazil pneumatiku a ulomil zpětné zrcátko, pokračoval v jízdě dál. Odbočil vlevo na místní komunikaci, narazil tam do zaparkovaného osobního vozu a stále pokračoval v další jízdě. Naštěstí byl dostižen hlídkou Městské policie Znojmo a tím svého protiprávního jednání zanechal. Zjistili jsme, že mu v krvi proudí 2,41 promile alkoholu a nepředložil žádné potřebné doklady. Celková způsobená škoda je asi devatenáct tisíc korun. V jednu hodinu se na druhém konci města stala další dopravní nehoda. Šestadvacetiletý muž z našeho regionu tam odbočoval vpravo z Legionářské ulice směrem na Pražskou. Zřejmě vzhledem k rychlosti tento manévr s osobním autem Audi nezvládl, vjel do protisměru a narazil do sloupu s dopravní značkou a osvětlením přechodu pro chodce. Výsledek jeho dechové zkoušky byl 0,67 promile alkoholu. Hmotná škoda je asi osm tisíc korun. Přesná příčina a míra zavinění obou dnešních nočních dopravních nehod je předmětem dalšího šetření.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 10. ledna 2018

Znojmo, ulice Pražská
Znojmo, ulice Dukelských bojovníků

