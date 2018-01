Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výtržník byl zadržen a eskortován do vazby

KLADENSKO – Napadený muž byl po fyzickém útoku hospitalizován v kladenské nemocnici.

Dne 3. ledna 2018 policisté eskortovali do Vazební věznice Praha obviněného osmadvacetiletého muže z Kladenska, který se dopustil trestného činu úmyslné ublížení na zdraví.

V dopoledních hodinách v neděli 31. prosince 2017 policisté Obvodního oddělení Stochov vyjížděli do domu v ulici J. A. Komenského ve Stochově, kde došlo v jednom bytě k fyzickému útoku. Podezřelý muž nejprve slovně a poté fyzicky napadl svoji sedmapadesátiletou matku a následně i jejího přítele. Ve svém fyzickém útoku opakovaně pokračoval do té doby, než se podařilo poškozeným osobám z bytu utéci a přivolat si pomoc. Vzhledem k tomu, že zranění osmapadesátiletého muže si vyžadovalo okamžitou lékařskou pomoc byla na místo činu přivolána zdravotní záchranná služba, která poškozeného transportovala do Oblastní nemocnice Kladno k hospitalizaci.

Policisté Obvodního oddělení Stochov podezřelého výtržníka na místě zadrželi a převezli na policejní služebnu k provedení prvotních úkonů. Poté byl podezřelý umístěn do policejní cely. Dalším policejním šetřením bylo zjištěno, že útočník se již v minulosti dopustil násilné trestné činnosti. V měsíci prosinci 2017 došlo dokonce k opakovaným útokům a za svá protiprávní jednání byl obviněn z trestného činu úmyslné ublížení na zdraví a eskortován do vazební věznice.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

5. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+