Výtržnictví v Kladně

KLADENSKO – Při fyzickém útoku došlo i k poškození vozidla.

Policisté obvodního oddělení Kladno nyní prošetřují případ fyzického útoku, který byl oznámen v nočních hodinách ve středu 12. září 2018.

Policejním šetřením bylo na místě zjištěno, že téhož dne před dvaadvacátou hodinou v prostoru před domem v Mostecké ulici v Kladně došlo k slovní rozepři mezi dvěma muži. Na základě této hádky třiačtyřicetiletý muž z Kladna fyzicky zaútočil na jednatřicetiletého muže z Kladenska. Při útoku oba dva muži spadli na zde zaparkované osobní vozidlo značky Ford Escort a došlo k neúmyslnému poškození vozidla, čímž vznikla majitelce škoda ve výši 3 500,-Kč. Agresor od svého fyzického jednání ani poté neupustil a nadále pokračoval v úderech do obličejové části poškozeného. V daném okamžiku se do fyzického útoku proti poškozenému přidal další z přítomných šestačtyřicetiletý muž z Kladna. Útočníci muže napadali i na zemi, čemuž se snažila zabránit manželka poškozeného. Třiačtyřicetiletý agresor z těchto důvodů fyzicky napadl do obličeje, až upadla na zem a nadále v útoku pokračoval.

Na místo činu byla přivolána i posádka ZZS, která poškozenou jednatřicetiletou ženu převezla s lehčím poraněním do kladenské nemocnice na ošetření.

Kladenští policisté v současné době tento případ nadále prošetřují a oba dva útočníci jsou podezřelí z trestného činu výtržnictví.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. září 2018

