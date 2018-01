Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Výtržnictví

KARLOVARSKO – Střílel z airsoftové pistole.

Sdělení podezření ze spáchání přečinu Výtržnictví si na Obvodním oddělení v Ostrově převzal 19 letý muž z Chomutovska.

Takového jednání se měl dopustit v polovině listopadu 2017 v Ostrově. V nočních hodinách se měl na benzinové čerpací stanici několika osob dotázat, zda nemají u sebe nějaké drogy. Při záporné odpovědi měl vytáhnout z vozidla airsoftovou zbraň, přičemž jim měl vyhrožovat jejím použitím. Poté měl tuto zbraň na kuličky použít a začít střílet do okolní krajiny a do dopravní značky.

V poškozených tak svým jednáním vzbudil obavu, že by své výhružky mohl uskutečnit a začít do nich střílet. Poté nasedl do vozidla jako spolujezdec a při jízdě ještě několikrát vystřelil do vnitřku vozidla, čímž způsobil řidiči poškození dveří v hodnotě kolem 1 tisíce korun. Za uvedené jednání mu tak v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

nprap. Zuzana Týřová

11. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+