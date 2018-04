Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vyšší počet nehod opilých řidičů

KRAJ VYSOČINA: Počet nehod se letos mírně zvýšil

V průběhu prvních tří měsíců letošního roku šetřili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v našem kraji celkem 860 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet dopravních nehod mírně zvýšil, a to o tři procenta. Letošní nehody si vyžádaly čtyři oběti. Celkem 18 účastníků se při letošních nehodách těžce zranilo, což je výrazné zvýšení ve srovnání se stejným obdobím roku 2017, kdy se při nehodách těžce zranilo sedm osob.

Dalších 295 účastníků utrpělo při letošních dopravních nehodách lehké zranění. Toto číslo je ve srovnání s počtem lehce zraněných za leden až březen roku 2017 o 45 procent vyšší – loni se za první tři měsíce lehce zranilo 203 osob. Hmotná škoda na havarovaných vozidlech a ostatním majetku se vyšplhala na částku 64 402 000 korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 je tato částka o 56 procent vyšší. Na poměrně vysoké hmotné škodě mají největší podíl hromadné dopravní nehody, které se staly na dálnici D1.

V 50 případech policisté při šetření letošních nehod zjistili, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje a ve dvou případech byl pod vlivem drog. Alarmující je skutečnost, že z tohoto počtu u celkem 45 řidičů byla zjištěna hodnota alkoholu vyšší než jedno promile. Z této statistiky tak vyplývá výrazný (stoprocentní) nárůst počtu podnapilých řidičů, kteří letos havarovali, když loni za tři měsíce jsme zjistili při nehodách 25 podnapilých řidičů.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečné. Opilý řidič ohrožuje život svůj ale i ostatních účastníků silničního provozu. Alkohol za volantem je v mnoha případech příčinou dopravních nehod, a to i s velmi vážnými následky na životech a zdraví účastníků nehody. Osoba, která řídí vozidlo pod vlivem alkoholu, se vždy dopouští protiprávního jednání. Podle množství alkoholu se jedná buď o dopravní přestupek, nebo o trestný čin. Obecně lze říci, že pokud policisté naměří u řidiče hodnotu menší než jedno promile alkoholu, tak se řidič dopouští přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti až na dobu jednoho roku. Pokud je u řidiče zjištěna hodnota nad jedno promile alkoholu, řidič se dopouští trestného činu, za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky může být řidič potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Pokud způsobí řidič ve stavu vylučujícím způsobilost dopravní nehodu, za spáchaný trestný čin mu hrozí přísnější trest, a to odnětí svobody až na tři roky.

Kontroly zaměřené na řidiče, zdali neusedají za volant v podnapilém stavu, jsou v letošním roce jednou z hlavních priorit policistů nejen dopravní policie, ale všech ostatních složek pořádkové policie na území celého kraje Vysočina. Policisté kontrolují a po celý letošní rok budou kontrolovat řidiče v rámci běžného výkonu služby, ale také při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích, které budou velice intenzívně pokračovat také v průběhu měsíce dubna.

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v Kraji Vysočina můžeme od začátku letošního roku zařadit nesprávný způsob jízdy (322 nehod), nepřiměřenou rychlost jízdy (259 nehod) a poté nedání přednosti v jízdě (40 nehod) a nesprávné předjíždění (4 nehody). Celkem 225 dopravních nehod řadíme do kategorie nezaviněné řidičem – jednalo se většinou o střety vozidel s lesní zvěří. V deseti případech se nehoda stala kvůli technické závadě na vozidle. Za první tři měsíce letošního roku jsme vyšetřovali tři dopravní nehody, při kterých byl účastníkem motocyklista, pět dopravních nehod, kdy byl účastníkem cyklista a 26 dopravních nehod, kde byl účastníkem chodec.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

3. duben 2018

vytisknout e-mailem Google+