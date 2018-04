Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vyšetřování loňské smrtelné nehody

PŘÍBRAMSKO - Příbramští kriminalisté zahájili trestní stíhání 47letého muže jako obviněného ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti,

za což stanovuje trestní zákoník jeden rok až šest let odnětí svobody. Dotyčný způsobil v loňském roce dopravní nehodu, při které jeden člověk zemřel, a druhá osoba utrpěla zranění. Příčinou nehody, jak vyplývá ze znaleckého posudku, bylo nedodržení předepsaného způsobu jízdy při pravém okraji vozovky a nepřizpůsobení rychlosti jízdy schopnostem řidiče a dopravně technickému stavu komunikace.

Vážná nehoda se odehrála dne 30. října krátce po osmé hodině večerní na silnici I/4 v katastru obce Zalužany. Tehdy šestačtyřicetiletý motorista jedoucí v automobilu Land Rover ve směru na Strakonice přejel v pravotočivé zatáčce do protisměru, kde se střetl s osobním vozem značky Volkswagen, který byl poté odražen do silničního příkopu. Jeho 68letý řidič na místě zemřel a 44letou spolujezdkyni přepravil vrtulník do nemocnice. Vozidlo Land Rover skončilo mimo vozovku, muž sedící v něm vyvázl s poraněním lehčího charakteru.

27. duben 2018

tisková mluvčí

P ČR Příbram

27. duben 2018

