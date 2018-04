Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výrobce pervitinu je ve vazbě

HODONÍNSKO: Narkomani z okolí musí shánět jiný zdroj drogy.

Kriminalisté z toxi týmu v úterý zadrželi třicetiletého muže, který se několik posledních měsíců zabýval výrobou a distribucí pervitinu. Při domovní prohlídce policisté také zajistili kompletní varnu. Zadrženého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V prostorách rodinného domu v Dubňanech za pomoci léčiv zakoupených ve zdejších i slovenských lékárnách vyráběl několikrát týdně pervitin. Policisté odhadují, že ve zmiňovaném období vyrobil až stovky gramů pervitinu, který následně užil pro vlastní potřebu a další část distribuoval osobám z řad narkomanů. Přitom se tohoto jednání dopustil i přesto, že byl v roce 2017 odsouzen za výrobu drog k podmíněnému trestu v trvání 30 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu do roku 2020 a byla mu uložena povinnost zdržet se požívání návykových látek. Policisté podali návrh na jeho vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl. Obviněný výrobce drog tak na soudní jednání bude čekat ve vazbě a hrozí mu až deset let odnětí svobody.

por. Bc. Petr Zámečník, 26. 4. 2018

