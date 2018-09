Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Výroba a prodej pervitinu

Bruntál - a jiné události z okresu

V průběhu měsíce srpna policisté oddělení obecné kriminality Bruntál ve spolupráci s kolegy z Jeseníku zadrželi skupinu osob (6 mužů a 2 ženy), kteří byli podezřelí z výroby a distribuce metamfetaminu. Při domovních prohlídkách zajistili věci sloužící k výrobě metamfetaminu, metamfetamin a sušenou rostlinnou hmotu.

Následně policejní komisař obvinil zadržené osoby ve věku od 32 do 44 let ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Je jim kladeno za vinu, že jeden z obviněných měl nejméně od února 2018 na různých místech tzv. českou cestou vyrábět z léků volně prodejných v Polsku metamfetamin. V protiprávním jednání mu měli pomáhat další z obviněných, kteří měli kupovat a shánět, prostřednictvím dalších osob, chemikálie sloužící k výrobě a to dle požadavků obviněného. Léky a další chemikálie měli někteří z obviněných u sebe přechovávat. Vyrobený pervitin pak měli užívat pro svou potřebu a prodávat či dávat uživatelům na Bruntálsku a Jesenicku. Gram pervitinu měli prodávat za cca 2 tisíce korun a konečná cena pro koncové uživatele byla okolo 3 000 až 3 500 korun. Někteří z obviněných měli pěstovat a prodávat také marihuanu.

Jeden z obviněných (výrobce drog) se měl svého protiprávního jednání dopustit i přes skutečnost, že byl v minulosti za obdobné jednání stíhán a odsouzen k nepodmíněnému trestu. Další z obviněných byl v minulosti odsouzen v zahraničí za obdobnou trestnou činnost. Čtyři obvinění jsou stíháni vazebně a všem hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let.

Policisté prověřují také další trestnou činnost některých ze skupiny obviněných.

Nehoda se škodou tři miliony

Dne 9. 9. 2018 v 15:45 hodin mezi hranicí okresu Jeseník a obcí Vidly jel 47letý muž s vozidlem Mercedes a při průjezdu prudkou levotočivou zatáčkou dostal smyk. Vjel za pravý okraj vozovky, kde se s autem otočil a narazil do zadní části zaparkovaného vozidla Audi a poté do stromu. Při nehodě utrpěl řidič a jeho spolujedoucí lehká zranění a byli převezeni do nemocnice. Požití alkoholu bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou. Způsobená škoda přesáhla 3 mil. korun.

Nehoda pod vlivem alkoholu

Mezi hranicí okresu Bruntál a Petrovicemi v neděli 9. 9. 2018 řídil 29letý muž vozidlo Volvo a při průjezdu levotočivé zatáčky nezvládl řízení a vyjel za pravý okraj vozovky do silničního příkopu. Čelně se střetl s dopravní značkou a následně narazil do propusti mostku. Při nehodě došlo k zranění řidiče a jeho spolujedoucí, kteří byli převezeni k ošetření do nemocnice. Dechová zkouška byla u řidiče s pozitivním výsledkem, naměřené hodnoty přesáhly 1,5 promile alkoholu. Nyní je řidič podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Pavla Jiroušková

10. 9. 2018

vytisknout e-mailem Google+