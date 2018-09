Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vypátraný recidivista skončil ve věznici

JIHLAVSKO: Při krádeži způsobil muž škodu téměř 170 tisíc korun

Jihlavští kriminalisté objasnili krádež, při které byla způsobena škoda téměř 170 tisíc korun. K případu došlo na konci července na Telčsku, kde má obviněný muž navíc soudem uložený zákaz pobývat. Dále v srpnu v Českých Budějovicích vnikl po vykopnutí dveří do bytu své známé, odmítal odsud sám odejít a bránil v tom ženě. Po vypátrání kriminalisté podezřelého muže zadrželi. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání, čtyřiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů. Obviněný, opakovaně soudně trestaný recidivista byl na podaný návrh vzat do vazby.

Ke krádeži došlo v úterý 31. července v Telči. Ve venkovní části restaurace byl muž, který kolem páté hodiny ráno při odchodu zapomněl na svůj batoh a ten zůstal na místě ležet. Situace využil pachatel a batoh téměř okamžitě hbitě odcizil. Majitel až teprve následně zjistil, že své věci nemá a nenašel je ani v prostoru restaurace. Oznámil proto případ policii a policisté začali krádež ihned prověřovat. V batohu měl jeho majitel uložený MP4 přehrávač, MP3 přehrávač, tablet, fotografickou brašnu s fotoaparátem a veškerým příslušenstvím, kameru, paměťové karty, digitální fotoaparát, dioptrické brýle a další věci v celkové hodnotě bezmála 170 tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrali. Na základě operativního šetření se jihlavským kriminalistům podařilo zjistit totožnost podezřelého muže. Jedná o muže, který mění místo svého pobytu a není kontaktní, policisté po něm vyhlásili celostátní pátrání. Dále kriminalisté zjistili, že je navíc podezřelý ještě ze spáchání trestné činnosti, ke které došlo v Českých Budějovicích. V polovině srpna muž totiž přišel ve večerních hodinách do bytového domu, kde vykopl dveře bytu ženy, se kterou se znal, vstoupil dovnitř a odmítal odejít, i když ho k tomu žena opakovaně vyzývala. Poté se schovala v jedné z místností a muž zůstal v bytě až do časných ranních hodin, kdy chtěla žena z bytu odejít, v tom jí ale muž aktivně bránil a až následně odešel. Hledaného muže se policistům podařilo vypátrat a zadržet na Českobudějovicku, poté byl převezen na oddělení policie do Jihlavy.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže z Jindřichohradecka. „Čtyřiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přičemž byla činem způsobena větší škoda, přečinu omezování osobní svobody, přečinu porušování domovní svobody a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl npor. Bc. Pavel Krčál, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž je recidivista, který se v minulosti dopustil různorodé trestné činnosti. Trest odnětí svobody si v minulosti opakovaně odpykával i ve věznici a má uložený tříletý zákaz pobytu na území okresu Jihlava, který mu končí až na podzim příštího roku. Přesto se zdržoval na Telčsku, kde se dopustil krádeže, a dále v Jihlavě, kde odcizené věci hned po krádeži prodal v zastavárně.

Na podaný návrh byl obviněný muž vzat do vazby a policisté ho poté eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za spáchanou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal npor. Pavel Krčál.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

14. září 2018

