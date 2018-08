Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vypátrání osob

Strakonice – Tři dny na útěku.

Plně profesionální práce policistů z obvodního oddělení Strakonice se opět potvrdila. Díky maximálnímu nasazení a dobré osobní znalosti policisté včerejšího dne vypátrali celostátně hledané chlapce ve věku 16 a 17 let, kteří společně utekli z výchovného ústavu v okrese Domažlice. Dvojice byla na útěku tři dny. Mladíci směřovali do jižních Čech. S sebou neměli žádné finanční prostředky, a tak dlouhou cestu zdolávali pěšky nebo stopem. Včerejšího dne dorazili do Strakonic. Chlapců si všimli strakoničtí policisté, když procházeli přes Velké náměstí. Policisté lustrací osob zjistili, že se jedná o chovance výchovného ústavu, po kterých již třetí den pátrá policie. Chlapce zajistili a následně vyrozuměli pracovníky ústavu. Ve Strakonicích dne 15. srpna 2018 v dopoledních hodinách jejich třídenní dobrodružství na útěku skončilo.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

16. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+