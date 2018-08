Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyloupil patnáct aut

BRNO: Oblečení prý rozdával kamarádkám.

Kriminalisté z II. oddělení v těchto dnech objasnili sérii případů vloupání do vozidel v Brně. Čtyřiatřicetiletý muž se do vozidel vloupával poškozením zámku u dveří. V několika případech se do vozidla dostal i bez viditelného poškození. Obviněný s bohatou trestní minulostí se během necelých dvou měsíců vloupal do patnácti vozidel, ze kterých kradl úplně vše, co mu přišlo pod ruce. Mobilní telefony, navigace, notebooky, doklady, ale i značkové dámské oblečení či parfémy. Elektroniku prodával a oblečení rozdával svým známým. Odcizením věcí a poškozením vozidel způsobil škodu bezmála za sto osmdesát pět tisíc korun. Proto prosím nezapomínejte na to, že auto není trezor a cenné věci nenechávejte ve vozidle.

nprap. Petra Hrůzová

14.8.2018

