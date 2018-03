Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

"Výlet" s kradeným autobusem je přijde draho

ČESKOLIPSKO - Z neoprávněného užívání cizí věci se zodpovídají mladíci ve věku 19 a 24 let.

Dva kamarádi z Českolipska ve věku 19 a 24 roků původně sháněli peníze, ke kterým by přišli rychle a hlavně bez práce. To je přivedlo na myšlenku vloupat se do autobusu na autobusovém nádraží ve Stráži pod Ralskem, do kterého vnikli v noci z 11. na 12. ledna. Tehdy se vraceli opilí z restaurace domů.

V autobuse nakonec našli malou hotovost v drobných mincích, za kterou si byli sotva schopni zaplatit jednu krabičku cigaret. Zato se jim na místě činu velmi zalíbilo. Pustili si tu rádio a poslouchali v klidu písničky. Vypitý alkohol je uvolnil dokonce natolik, že se rozhodli s autobusem projet. Tento nápad zrealizovali i díky tomu, že tu našli klíčky od zapalování. Jelikož tento hromadný dopravní prostředek neuměli zcela ovládat, nepodařilo se jim například rozsvítit žádná světla. Kolem půlnoci tak projel zcela neosvícený autobus centrem města a potom zamířil do Hamru na Jezeře. Tam už ale mladí muži nedojeli, protože poblíž Děvínského rybníka vyjeli ze silnice a havarovali najetím do stromu. Škodu na autobusu později dopravce odhadl na jeden milion korun. Jim se naštěstí nic nestalo a z místa havárie utekli.

Po jejich totožnosti potom zhruba jeden měsíc pátrali kriminalisté a v tomto týdnu na mladíky spadla pověstná klec. Policisté je už obvinili z neopávněného užívání cizí věci (autobusu) a z krádeže peněz. Uhradit milionovou škodu jim může nařídit soud v trestním řízení, a pokud to tento soud neudělá, bude se dopravce domáhat náhrady škody v občanském soudním řízení. Tak jako tak se zaplacení jejich nočního výletu nevyhnou.

21. 3. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

