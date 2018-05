Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vyhýbala se zajíci a havarovala

JABLONEC NAD NISOU - Řidička, která se údajně vyhýbala přebíhajícímu zajíci, narazila do zaparkovaného auta.



Minulý týden v pátek ráno krátce před půl šestou hodinou se v Jablonci nad Nisou stala dopravní nehoda. Řidička s vozidlem Renault jela ve směru od Proseče nad Nisou, kde údajně spatřila přes vozovku přebíhajícího zajíce, kterému se snažila vyhnout. Při tomto ovšem neodhadla boční odstup od zaparkovaného vozidla Audi u pravého okraje vozovky a narazila do něj. To vlivem nárazu bylo posunuto dopředu a narazilo do dalšího zaparkovaného vozu Ford. Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 130.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu a řidičce, která dopravní nehodu zavinila, udělili blokovou pokutu.





14. 5. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+