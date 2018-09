Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhrožoval lidem v obci zabitím

KARLOVARSKO – Dokonce i dvěma policistům.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 40letého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinů Porušování domovní svobody, Nebezpečné vyhrožování, Násilí proti skupině a jednotlivci, Poškození cizí věci, Výtržnictví a Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.



Těchto trestných činů se měl obviněný muž dopustit v malé obci na Karlovarsku. Nejprve měl v měsíci červnu na místě veřejnosti přístupném fyzicky napadnout 50letého muže, kterého měl chytit pod krkem a strčit ze schodů. Poté ho vléct za nohu po schodech a kopat ho do těla. Dále mu měl rozšlapat brýle a způsobit mu tak škodu zhruba 14 000 Kč.



Na začátku tohoto týdne měl vykopnout vchodové dveře do bytu své příbuzné a povalit jí na zem. Poté do ní měl kopnout a vyhrožovat jí usmrcením. Když žena začala volat o pomoc, tak z bytu utekl. Na místním rekreačním zařízení měl téhož dne poškodit dveře od WC, rozbít skleněnou výplň okna a pěstmi poškodit zástěny u kiosku s občerstvením. Dále měl s nožem v ruce vyhrožovat zde přítomným hostům, kteří ze strachu utekli.

Během tohoto týdne měl obviněný muž hledat i dva místní policisty a přitom několika osobám v obci říci, že až je chytí, tak je zabije. Jednoho z policistů měl dokonce potkat před místním obchodem a vyhrožovat mu. Navíc mu měl uvést, že ví o tom, že má rodinu a kde bydlí. Druhého policistu měl hledat s nožem v ruce a uvést, že ho jde zabít. U obou policistů vzbudil důvodnou obavu o jejich život a i o život jejich rodin.



V úterý dne 18. září byl muž zadržen a převezen na policejní služebnu k provedení procesních úkonů. Po jeho obvinění policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce muže poslal do vazební věznice, kam byl následně eskortován policisty.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři roky.



nprap. Kateřina Krejčí

21. 9. 2018

