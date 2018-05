Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vyhoštění cizince

NOVOJIČÍNSKO - události

Během uplynulých dnů přijali kopřivničtí policisté oznámení, že v jednom z místních obchodním domů mělo dojít k odcizení zboží. Toho se měl podle zjištěných informací dopustit jednadvacetiletý muž cizí státní příslušnosti, kterému policisté za jeho jednání, kterým se dopustit přestupku proti majetku, uložili pokutu. To však nebylo vše. Policisté v rámci kontroly cizince navíc zjistili, že ten na územní České republiky, jakožto součástí Schengenského prostoru, pobývá již 15 dnů neoprávněně. Z tohoto důvodu následně muže zajistili a předali do rukou kolegů z cizinecké policie, kteří cizinci v rámci správního řízení vydali rozhodnutí o správním vyhoštění na dobu 5 měsíců na území členských států Evropské unie.

Pachatel seniorku připravil o šperky a finanční hotovost

Nemilé překvapení čekalo během pondělního dopoledne na dvaasedmdesátiletou seniorku z Nového Jičína. Do jejího bytu se totiž od pátku do pondělí, v době její nepřítomnosti, vloupal dosud neznámý pachatel. Ten nejprve překonal balkónové zábradlí ve výšce 260 cm a následně rozbil skleněnou výplň jednoho z oken. Vzniklým otvorem poté protáhl ruku a otevřel si balkónové dveře vedoucí do obývacího pokoje. Pachatel poté z bytu odcizil finanční hotovost a šperky, čímž ženě způsobil škodu téměř 23 tisíc korun. Svým jednáním se dopustil hned dvou trestných činů a to trestného činu porušování domovní svobody a trestného činu krádeže, za které mu v případě dopadení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.





Nový Jičín 23. května 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





vytisknout e-mailem Google+