Vydírání

KARLOVARSKO – Muž vydíral kvůli necelým pětiset korunám.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmnáctiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů Vydírání a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Osmnáctiletý muž se měl obou přečinů dopustit v průběhu března letošního roku. Ve městě Teplá měl zmíněný muž požadovat po svém známém půjčení finanční hotovosti ve výši téměř 500 korun. Ten však nemohl částku vybrat z důvodu překročení limitu na své platební kartě, což také muži sdělil. Přesto ho osmnáctiletý mladík měl nutit k vydání hotovosti pod pohrůžkou násilím, protože měl vyhrožovat, že ho jinak zbije.

Když se v odpoledních hodinách téhož dne opět potkali ve městě Teplá a šli k bankomatu, osmnáctiletý muž opět nutil svého známého, aby mu peníze vydal. Muž chtěl peníze vybrat z bankomatu a předat je nakonec zmíněnému známému, avšak platební transakci se nepodařilo provést, což osmnáctiletý muž osobně viděl. Pak se o výběr peněz pokusil on sám, ale ani jemu se to nepodařilo, a tak si alespoň ponechal u sebe platební kartu poškozeného. Navíc mu opět vyhrožoval újmou na zdraví v případě, že mu peníze nepůjčí. Poškozený nakonec celou situaci musel vyřešit tak, že si půjčil on sám od své příbuzné a peníze pak předal osmnáctiletému muži. Ten mu pak vrátil také platební kartu.

Za uvedené jednání nyní hrozí osmnáctiletému muži v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na čtyři léta.

nprap. Bc. Michal Žáček

18. 5. 2018

