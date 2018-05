Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vydíral ručně psanými dopisy

SOKOLOVSKO – Muž rodině vhazoval na pozemek výhružné dopisy i láhev s ohořelou látkou.

Na začátku roku 2017 oznámil muž žijící v jedné z obcí na Sokolovsku, že na pozemku svého domu našel výhružný dopis, ve kterém po něm neznámá osoba žádá finanční hotovost ve výši 20 tisíc korun a pokud mu je neposkytne, něco vážného se stane. Toho času se však jednalo o jediný případ a další výhružky ze strany neznámé osoby nepokračovaly.

Po jednom roce však dopis s obdobným zněním našel majitel domu na svém pozemku znovu. Majitel domu na to, aby odevzdal finanční hotovost, nepřistoupil a o pár dní později nalezl další dopis. A takto to pokračovalo ještě v dalších šesti případech, ve kterých neznámá osoba žádala i částku 30 tisíc korun. Podle textu se jednalo o muže, který v dopisech uváděl, že si je vědom toho, že má majitel domu auto i děti, kterým může ublížit a navíc do dopisů dával podmínku, že to muž nesmí oznámit na policii. Jednou dokonce nechal neznámý muž na pozemku domu skleněnou láhev, ve které se nacházel ohořelý kus látky.

Kriminalisté i vzhledem k závažnosti případu prováděli rozsáhlé prověřování za využití operativně pátracích prostředků. Podařilo se jim zjistit, že zmíněnou neznámou osobou by mohl být sedmapadesátiletý muž ze Sokolovska. V tom je pak utvrdilo i znalecké zkoumání zajištěné láhve. Mimo to měli kriminalisté také zajištěny veškeré dopisy a podařilo se jim během prověřování zajistit pro porovnání i dokumenty, které psal zmíněný sedmapadesátiletý muž. Na základě zjištěných skutečností pak vydal státní zástupce předběžný souhlas se zadržením.

O několik dní později se pak kriminalistům podařilo muže zadržet a provést s ním patřičné úkony. Zadržený muž uvedl, že začal psát dopisy vzhledem ke své finanční tísni a když uváděl, že může rodině ublížit, myslel si, že mu peníze předají. Po konzultaci s Okresním státním zastupitelstvím v Sokolově byl muž propuštěn na svobodu.

Kriminalisté sedmapadesátiletého muže obvinili ze spáchání přečinu vydírání, za který mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na čtyři léta.

nprap. Bc. Michal Žáček

11. 5. 2018

vytisknout e-mailem Google+