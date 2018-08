Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výbuch v žateckém bytě

LOUNY – Policisté sdělili obvinění.

V průběhu května vyjížděli žatečtí policisté k výbuchu, který otřásl jedním z tamních bytů. Po příjezdu k místu spatřili rozbitá okna a sklo na ulici. V zasaženém bytě se nacházel 29letý muž, který měl viditelné poranění a hlídka mu ihned zavolala lékařskou pomoc.

Policisté bádali, proč došlo v bytě k explozi. Vyšlo najevo, že právě zraněný muž měl mít se vznikem události co dočinění. Podle jeho výpovědi chtěl vyrobit z marihuany hašiš podle návodu, který si sehnal. Nikdo ho zřejmě neupozornil, že takový postup může být nebezpečný ne jen pro něj, ale i pro jeho okolí. V současné době už je muž srozuměn s tím, že je proti němu zahájeno trestní stíhání pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Za jeho jednání by ho soud mohl poslat do vězení až na pět let.





nprap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

10. srpna 2018















vytisknout e-mailem Google+