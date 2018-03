Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výbuch v Kralupech nad Vltavou

MĚLNICKO - Ve čtvrtek 22. března 2018 došlo v areálu jedné z firem v Kralupech nad Vltavou k výbuchu.

Ve čtvrtek 22. března 2018 kolem 10. hodiny došlo v areálu jedné z firem v Kralupech nad Vltavou k výbuchu. Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Výbuch nezpůsobil požár, nedošlo ani k úniku jakýchkoliv nebezpečných látek. Na místě zahynulo šest osob, dvě byly těžce zraněné převezeny do nemocnic.

Na místě bylo několik desítek policistů z obvodních oddělení, služby kriminální policie a vyšetřování, včetně výjezdové skupiny Územního odboru policie Mělník. Na místo dorazila také výjezdová skupina Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, specialisté z oddělení kriminalisticko-technických expertíz a další znalci z různých oborů.

Zajistili jsme místo výbuchu a do pozdních večerních hodin probíhalo ohledání jeho místa.

K omezení dopravy nedošlo, neboť je objekt mimo komunikaci.



Aktualizace:

23.3.2018 9:30

Dnešního dne se kriminalisté do Kralup nad Vltavou vrátili a pokračuje i nadále ohledání místa výbuchu. Byli přibráni znalci z různých oborů. Probíhají výslechy svědků a všech zúčastněných osob. Zjišťujeme všechny okolnosti, které by nám pomohli osvětlit, co se na místě stalo, proč k výbuchu došlo. Samozřejmě kriminalisté Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru policie Mělník, kteří případ vyšetřují, zjišťují i to, zda nedošlo k protiprávnímu jednání, porušení bezpečnosti práce, či interních předpisů.



Por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Mělník

23.3.2018

