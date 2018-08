Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vybodovaný řidič zavinil dopravní nehodu

JABLONECKO - Řidič, který vloni dosáhl dvanácti bodů a přišel o řidičské oprávnění, zavinil včera v Tanvaldě dopravní nehodu.Navíc jel s vozidlem, které nemělo platnou technickou kontrolu.

Včera dopoledne se stala dopravní nehoda v Tanvaldě v ulici Pod Špičákem. Po místní komunikaci jel ve směru do centra města řidič s vozidlem Ford Focus, kde při projíždění zatáčky nepřizpůsobil rychlost jejímu profilu a následně narazil do protijedoucího vozu Hyundai i10. Alkohol policisté vyloučili u obou řidičů provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ovšem provedenou kontrolou zjistili, že řidič vozu Ford Focus v loňském roce pozbyl řidičské oprávnění, a to z důvodu dosažení 12 bodů. Vyrozumění o této skutečnosti z Městského úřadu v Železném Brodě si převzal osobně. Navíc uvedené vozidlo ford bylo provozované bez platné technické kontroly. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 22.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří v současné době okolnosti celé události šetří, již ve věci zahájili úkony trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.





15. 8. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

