Vůdci plavidel neměli u sebe doklady

KRAJ VYSOČINA: Kontroly na Dalešické přehradě potrvají celé léto

Policisté z obvodního oddělení v Hrotovicích společně se zástupcem Státní plavební správy se v sobotu 28. července v rámci součinnostní akce zaměřili na kontrolu dodržování právních předpisů ze strany osob, které se pohybují na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady.

Kontroly se zaměřily především na dodržování plavebního řádu, a to zejména ze strany vůdců malých plavidel a dalších osob, které se pohybují na člunech nebo skútrech po vodní hladině. Pravidelné kontrolní akce se realizují na přehradě zejména proto, že loni docházelo k nárůstu přestupkového jednání na vodních cestách, především v rekreační sezóně.

Hrotovičtí policisté se v rámci sobotní akce zaměřili kromě kontroly pohybu plavidel po vodní hladině také na kontrolu dodržování dalších právních norem, které souvisejí s užíváním lesních pozemků a všech ostatních rekreačních ploch kolem přehrady. Patří mezi ně například zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zákaz stanování mimo vyhrazené stanové plochy. Kontroly se dotýkaly i parkování vozidel v blízkosti hráze a porušování dalších zákazů v blízkosti vodních toků. Zejména zákaz rozdělávání ohňů je za současných klimatických podmínek velice aktuální.

Policisté dnes vyjeli na vodu ráno krátce po desáté hodině dopoledne a kontrolní činnost na hladině přehrady prováděli až do večerních hodin. Při kontrolách prováděli u všech vůdců plavidel orientační dechové zkoušky, všechny měly negativní výsledek. Policisté v rámci sobotní akce zjistili celkem osm přestupků a všechny vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Většina přestupků se dotýkala problematiky dokladů, kdy vůdci malých plavidel neměli při plavbě u sebe potřebné doklady – průkaz způsobilosti nebo průkaz malého plavidla.

Hladina Dalešické přehrady, stejně jako všechny obce kolem této přehrady, patří do služební působnosti policistů z obvodního oddělení v Hrotovicích. Policejní hlídky mají pro svoji každodenní práci k dispozici kromě osobních automobilů také nízko ponorný motorový člun Alunatic, se kterým v rámci běžného výkonu služby nebo při mimořádných opatřeních a akcích vyjíždějí na hladinu přehrady. Intenzita plavebního provozu na oblíbených vodních cestách stoupá. A platí to také pro Dalešice. Policisté proto provádějí dohled na vodní ploše v letní turistické sezóně téměř denně. Někteří provozovatelé motorových člunů a vodních skútrů se totiž v minulosti chovali na přehradě velice nebezpečně a svoji příliš rychlou a agresivní jízdou ohrožovali rekreanty na lodičkách, plavce, rybáře, ale i cestující na výletní lodi Horácko. Během každého kontrolního dne zde loni v létě policisté zjistili velké množství přestupků. V průběhu léta přijali také další stížnosti od rekreantů, kteří se na policisty obraceli s různými podněty, které poté policisté museli prověřit.

Pravidla plavby pro majitele soukromých plavidel jsou striktně vymezena právními předpisy. Plavební provoz upravuje vyhláška o pravidlech plavebního provozu, ve které jsou upraveny nejvyšší povolené rychlosti. Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a pohyb plavců v vodě. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolena rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti 50 metrů od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání maximálně 10 kilometrů v hodině. Na ostatních vodních cestách do vzdálenosti 25 metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve „skluzu“.

„Na plavidle v barvách Policie České republiky vyjíždíme na přehradu v závislosti na klimatických podmínkách a samozřejmě také s ohledem na období dovolených, kdy kolem přehrady tráví volné dny velký počet rekreantů, kteří by se mohli dopouštět protiprávního jednání. Jedná se většinou o různé přestupky, které nelze jiným způsobem než z vodní hladiny vůbec zjistit a zadokumentovat,“ řekl npor. Mgr. Jaroslav Haza, vedoucí obvodního oddělení Hrotovice.

Na hladinu přehrady vyjel dneska do akce s policejním plavidlem hrotovický policista pprap. Vladimír Doležal, který má dokonalou místní znalost přehrady. Jak sám říká, přestupky na vodních hladinách postihuje především Státní plavební správa. Ta ovšem musí přestupce přistihnout přímo na místě činu, nebo jí musí někdo o protiprávním chování zaslat nezbytný důkazní materiál. Společné součinnostní akce jsou proto pro kontrolní činnost velkou výhodou.

„My se zaměřujeme nejen na kontrolu plavidel, ale zajímá nás také všechno, co se děje v zátokách kolem přehrady. Tam se jiným způsobem nedostaneme a lidé na to často spoléhají. Často zjistíme například nedovolené táboření, nedovolené vjezdy osobních automobilů nebo rozdělávání ohňů v lese nebo na okraji lesa. Především v současné době letního období, kdy je dlouhodobé sucho, by mohl požár, který by se vymknul kontrole, způsobit fatální následky. Proto při řešení zjištěných přestupků postupujeme nekompromisně,“ doplňuje pprap.Vladimír Doležal.

Většinu zjištěných přestupků, kterých se dopustí vůdci plavidel, policisté vyřeší na místě v blokovém řízení uložením blokové pokuty. Pokud by se přestupek oznamoval Státní plavební správě, tak by za takové jednání hrozila v rámci správního řízení pokuta až do výše sto tisíc korun v případě fyzické osoby, v případě právnické osoby je pokuta za zjištěný přestupek ještě několikanásobně vyšší. Při opakovaném porušení předpisů hrozí provinilci i odebrání příslušného oprávnění vůdce plavidla. Na Dalešické přehradě budou policejní kontroly pokračovat po celou rekreační sezónu, protože z hlediska počtu rekreantů se jedná o velice významnou rekreační oblast.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

28. červenec 2018

