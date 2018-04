Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vražda v nákupním centru - aktualizace

Kriminalisté pátrají po muži, který je podezřelý z vraždy v nákupním centru v Letňanech.

Od včerejšího večera kriminalisté pracují na případu objasnění vraždy ženy v obchodním centru v Letňanech v Praze 9. V zázemí jednoho z obchodů s oblečením byla ve večerních hodinách nalezena mrtvá prodavačka. Podle prozatímních zjištění zatím neznámý pachatel přišel do obchodu, tam se převlékl do nových šatů a zavraždil dvaačtyřicetiletou ženu. Následně z obchodu odešel a ještě před tím si z pokladny odnesl nezjištěný obnos peněz.

Podezřelého muže, který byl ve věku okolo třiceti let a měl hubenou postavu, zachytily kamery a nyní známe jeho podobu. Jestliže ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158. K identifikaci podezřelého by mohlo pomoci i oblečení a hodinky, které muž v obchodě zanechal. Jednalo se o plísňové džíny značky Croop Denim, červenou flanelovou košili značky Mustang, černé tenisky značky DC, hodinky Daniel Klein a kšiltovou čepici tmavé barvy značka Mark and Spancer. Podezřelý na místě také zanechal atypický zapalovač červené barvy s nápisem „Sex instructor – first lesson free!“

Z obchodu pak muž odešel v novém pánském tmavém obleku značky Otto Berg ve velikosti 50. Stejné značky byly i polobotky, ve kterých z obchodu odešel.

Případ vyšetřují kriminalisté z oddělení vražd krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

por. Bc. Jan Daněk – 11. 4. 2018

Aktualizace – Podezřelého šestadvacetiletého muže kriminalisté během několika málo hodin vypátrali. Muž je nyní umístěný v psychiatrické léčebně a na případu budou kriminalisté dál pracovat.

por. Bc. Jan Daněk – 11. 4. 2018

