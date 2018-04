Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vražda miminka

Z trestného činu je obviněn jeho otec.

Ke smutné události došlo ve středu 11. dubna 2018 v dopoledních hodinách v Pardubicích. Na záchrannou službu se obrátil osmadvacetiletý muž – otec zhruba 14ti denní holčičky s tím, že miminko je ve velmi vážném zdravotním stavu. Do sídlištního bytu okamžitě zamířila záchranná služba společně s pardubickými policisty. Holčička však i přes veškerou poskytnutou pomoc zemřela. Hned zpočátku události vyšly najevo některé podezřelé skutečnosti, které vzhledem k počáteční fázi vyšetřování nemůžeme blíže specifikovat. Z tohoto důvodu si věc převzali pardubičtí krajští kriminalisté a ti okamžitě nařídili provedení soudní pitvy holčičky.



Už předběžné závěry soudní pitvy jednoznačně ukázaly, že holčička zemřela násilnou smrtí v důsledku jednání další osoby. Provedeným prověřováním policisté došli k závěru, že za smrtí miminka stojí jeho otec, který ho doma po krátkou dobu hlídal sám bez přítomnosti matky. Muž byl následně obviněn z trestného činu vraždy na dítěti mladším 15 let, za což mu hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný. Kriminalisté dali krajskému státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby a soudce včera návrh akceptoval, tudíž muž je nyní stíhaný vazebně.



S ohledem na rodinu, vzhledem k velmi nízkému věku zemřelé, počátečnímu stavu vyšetřování a po dohodě s dozorujícím státním zástupcem další informace v současné době poskytovat nebudeme.

Jedná se o první letošní dokonanou vraždu v Pardubickém kraji.



13. duben 2018

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

