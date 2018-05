Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vražda bezdomovce v Hranicích

OLOMOUCKÝ KRAJ - Na břehu řeky Bečvy v Hranicích byl nalezen mrtvý muž.

Případ nalezeného 44letého mrtvého muže v řece Bečvě na Hranicku ze dne 28. května 2018 prověřují kriminalisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. V dané věci zahájili úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy a zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví.

Podle prvotního šetření vyplývá, že dne 27. května 2018 v nočních hodinách na břehu řeky Bečvy v Hranicích došlo mezi skupinkou bezdomovců po konzumaci alkoholu k potyčce. Při incidentu byl napaden 44letý muž, který byl následně druhý den nalezen mrtvý v řece. Díky rychlé práci policistů a strážníků Městské policie Hranice se podařilo ihned po oznámení zadržet tři muže (38 let, 18 let a mladistvý), kteří byli následně obviněni z výše uvedených zločinů.

Policejní vyšetřovatel dnes podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí všech obviněných do vazby.

Podle trestního zákoníku lze uložit za zločin vraždy trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

por. Mgr. Libor Hejtman

30. května 2018

