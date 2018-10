Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vozidlo skončilo v poli

KRAJ: Řidič najel do vozidel v koloně.

V minulém týdnu byli policisté z Dálničního oddělení Podivín vyslání k dopravní nehodě, která se stala na dálnici D2. To že k havárii nedorazí a sami se dostanou do dopravní nehody ani netušili. Když se blížili k místu nehody a projížděli záchranářskou uličkou, uslyšeli ránu. Do kolony dojížděl řidič citroenu, který se zřejmě plně nevěnoval řízení, narážel do stojících aut. Ze tmy se najednou ozývalo troubení. Jedno vozidlo bylo odražené mimo dálnici. Policisté ještě s jedním řidičem kamionu vyrazili do pole, kde byl osobní vůz a v něm otec s desetiletým synem. Otec byl v šoku, nevěděl vůbec co se děje a chlapec měl zapadnutý jazyk. Společnými silami dostali klučíka z auta, vytáhli mu jazyk a obnovili tak funkci dýchání. Vše naštěstí dopadlo dobře. Zraněné si převzali záchranáři do své odborné péče, chlapec byl letecky transportován do dětské nemocnice.

nprap. Petra Hrůzová, 3.října 2018

Související dokumenty DN Podivín.mp3

Velikost souboru:835,5 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem Google+