Vozidlo se převrátilo na bok a skončilo ve svodidlech

JIČÍNSKO – Na vině je zřejmě nepozornost.

DN Jičín ze dne 17. 04. 2018V úterý 17. dubna kolem devatenácté hodiny došlo na silnici I. třídy číslo 32 v katastru obce Jičín k dopravní nehodě. Čtyřiatřicetiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Octavia jel ve směru jízdy od obce Čejkovice na Jičín. Na křižovatce se silnicí II. třídy č. 502 se při odbočování vlevo zřejmě nechoval dostatečně pozorně, kdy neměl respektovat dopravní značení upravující přednost v jízdě. Následně měl na křižovatce vjet do protisměru, kde v té době jel šestačtyřicetiletý řidič motorového vozidla Citroen Xsara Picasso. Ten se snažil hrozící nehodě zabránit strhnutím řízení vlevo. To se mu však zcela nepovedlo a v prostoru křižovatky následně došlo ke střetu obou vozidel. Vozidlo Citroen narazilo pravou přední částí do pravé přední části vozidla Škoda Octavia. Poté se osobní automobil Citroen převrátil na levý bok a skončil na levé krajnici ve svodidlech. Při dopravní nehodě utrpěl řidič Citroenu zranění, které si vyžádalo převoz k lékařskému ošetření do Oblastní nemocnice v Jičíně. Z tohoto důvodu nebyla na místě nehody u něho provedena dechová zkouška na alkohol. Ten vyvrátí či potvrdí až provedený rozbor vzorku odebrané krve. Zranění druhého řidiče se naštěstí nepotvrdilo. U něho na místě policisty provedená dechová zkouška vyloučila požití alkoholu. Celková škoda je předběžně stanovena na částku přesahující 250 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

19. dubna 2018; 14:30

