Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vozidlo se opakovaně převrátilo přes střechu

JIČÍNSKO – Jeho řidič skončil v nemocnici!

V úterý 27. března krátce před jedenáctou hodinou dopolední došlo na silnici II. třídy v katastru obce Železnice k dopravní nehodě. Sedmašedesátiletý řidič motorového vozidla Renault Laguna jedoucí ve směru od Jičína na Lomnici nad Popelkou se na přímém úseku zřejmě nechoval pozorně a ohleduplně, kdy při předjíždění měl ohrozit ve stejném směru jedoucí šestašedesátiletou řidičku osobního motorového vozidla Kia Venga. Při zařazování do jízdního pruhu došlo ke střetu obou vozidel, po kterém dostal řidič se svým vozidlem smyk. Tento již nevyrovnal a sjel do pravého silničního příkopu, kde se s vozidlem několikrát převrátil a skončil na střeše. Muž utrpěl lehké zranění, které si vyžádalo převoz do Oblastní nemocnice v Jičíně k lékařskému ošetření. Ke zranění řidičky nedošlo. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami vyloučili požití alkoholu u obou zúčastněných osob. Celková škoda je předběžně vyčíslena na hodnotu 70 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

28. března 2018; 10:10

