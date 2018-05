Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vozidlo narazilo do mostku a převrátilo se na bok

JIČÍNSKO – Řidička skončila v nemocnici.

Ve středu 09. května krátce po dvacáté hodině došlo na silnici I. třídy číslo 16 v obci Kumburský Újezd k dopravní nehodě. Pětapadesátiletá řidička osobního motorového vozidla Škoda Octavia jedoucí ve směru od Nové Paky na Jičín měla pravděpodobně ze zdravotních důvodů plynule sjet vpravo mimo silnici do příkopu. Následně měla s vozidlem narazit do mostku a převrátit se na levý bok. Při dopravní nehodě utrpěla blíže nezjištěné zranění, které si vyžádalo převoz do Oblastní nemocnice v Jičíně. Ještě před tím policisté na místě provedenou dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu. Ke zranění jiných osob nedošlo. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku přesahující 170 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

10. května 2018; 14:30

vytisknout e-mailem Google+