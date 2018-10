Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Volby 2018 - AKTUALIZACE

KRAJ - Na klidný průběh voleb dohlédnou policisté

AKTUALIZACE

Volby v našem kraji, včetně následného sčítání proběhly bez narušení veřejného pořádku. V souvislosti s volbami neřešíme, ani žádné jiné oznámení o protiprávním jednání.

mjr. Bc. Jan Čížkovský

7. října 2018, 09:30

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají v České republice volby do zastupitelstev obcí. Termín těchto voleb je spojen s volbami do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. V Královéhradeckém kraji se to týká volebního obvodu Náchod. V případě, že v prvním kole volby do Senátu nezíská žádný kandidát počet hlasů nutný ke zvolení, uskuteční se 2. kolo volby 12. a 13. října 2018.

Na hladký a nerušený průběh voleb budou dohlížet po celém našem kraji již tradičně také policisté, kteří se zaměří na oblast ochrany veřejného pořádku. Ve spolupráci s okrskovými volebními komisemi, budou dbát na zajištění klidného průběhu voleb, a to i v okolí volebních místností. Úkolem policistů bude rovněž přijímat opatření na základě případných oznámení, které by mohly narušit důstojný průběh voleb. Policisté budou rovněž dle potřeby spolupracovat s jednotlivými volebními komisemi, aby nedošlo k žádným komplikacím.

por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 3. 10. 2018 v 9:10



